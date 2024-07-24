Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 189 gram esrar, 7 adet sentetik ecza ve 1,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.C.Ö. (26) yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN