Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'da yapılan operasyonda bir kişinin aracında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda E.K. isimli şahsın aracında yaptığı aramada 20,00 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 44 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili E.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN