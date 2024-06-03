Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde B.B.P.'nin (24) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 231 adet sentetik ecza, 3,69 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 400 TL paraya el konuldu. B.B.P. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN