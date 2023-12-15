Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda esrar maddesi, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Jandarma Komutanlığı, Bafra JASAT, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kaygusuz Mahallesi'nde A.K.'ye ait eve ve evin eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 17.49 gram kubar esrar maddesi, 89.43 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN