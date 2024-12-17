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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu E.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Aramalarda esrar, sentetik ecza hapları ve metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.T. (39), K.T (32) ve K.Y.(21) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince şahısların ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 180 gram esrar, 20 adet sentetik ecza hap, 7 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 900 TL ele geçirildi. K.T. ve K.Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.T. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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