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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
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Samsun'da polis tarafından yapılan takip sonucunda 35 yaşındaki E.T. uyuşturucu madde ile yakalandı. E.T.'nin üzerinde 178 adet sentetik ecza, 13,14 gram bonzai, 4,5 gram metamfetamin ve 0,89 gram Fubinaca ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polisin takibi sonucu gözaltına alınan E.T.'nin (35) üzerinde yapılan aramada 178 adet sentetik ecza, 13,14 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 4,5 gram metamfetamin ve 0,89 gram Fubinaca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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