Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 315,93 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi. 31 yaşındaki A.D. isimli şahıs gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.D. (31) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 315,93 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa