Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.D. (31) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 315,93 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN