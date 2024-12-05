Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 176 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 176 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.Ç.'nin (22) ikametinde yapılan aramada bin 176 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN