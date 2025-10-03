Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 72 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 72 Hap Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 72 adet hap ve silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 72 adet uyuşturucu hap ve silahla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde A.A. (40) isimli şahsın kullanımında bulunan ikametlere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 9 bin 72 adet sentetik ecza, 1 pompalı tüfek, 40 tabanca fişeği ve 3 tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
