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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 860 Adet Hap ve Narkotik Madde Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 860 Adet Hap ve Narkotik Madde Ele Geçirildi
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Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 860 adet extacy, 77 gram bonzai ve 13,85 gram metamfetamin bulundu. U.A. isimli zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da 860 adet extacy, bonzai, metamfetamin ve sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde U.A.'ya (32) ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 860 adet extacy hap, 77 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 13,85 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili U.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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