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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 840 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 840 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı bir şahsın ikametinde 840 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 840 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında P.A.Ç. (18) isimli şahsın adresinde yapılan aramada 840 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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