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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeği Tahra ile düzenlediği operasyonda, evlerin çatısı arasından ve çeşitli yerlerden 8 kilo 571 gram kubar esrar ile birlikte diğer uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri, Tahra adındaki narkotik dedektör köpeğiyle düzenlediği operasyonda evin çatısı arasından, çekyat altı ile buzdolabı altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu F.E.Y. (32), M.A.Y.(23), A.H.(51) ve U.H.(29) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği Tahra'nın da katıldığı aramalarda evlerin, çatı aralarında, çekyat altında ve buzdolabı altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 8 kilo 571 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 350 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli F.E.Y., M.A.Y., A.H., U.H. ve B.Y.K.(20) yakalandı. 4 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, gözaltına alınan B.Y.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Narkotik Jandarma 3-sayfa samsun Güncel Atakum Hukuk

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