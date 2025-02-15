Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
CHP lideri Özel: Türkiye'nin siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik

Özel'in toplantıya damga vuran fotoğrafa yorumu ilginç oldu
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 734 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 734 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 734 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda S.A. ve U.K. isimli iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 734 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Canik'de düzenlenen operasyonda 734 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. (26) ve U.K. (21) yakalanarak gözaltına alınırken, M.A. (36) hakkında da adli soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
img

"Mertens seneye Fenerbahçe'de"
img

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Kara Kartal ikinci yarıda geri döndü
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.