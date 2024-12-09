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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 728 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 728 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen polis operasyonunda 728 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen K.B. gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 728 sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen K.B.'nin (24) polis tarafından aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 728 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili K.B., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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