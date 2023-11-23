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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 gram kubar esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hapı, 1 gram toz esrar maddesi, 2 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 9 mm 256 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassa terazi ele geçirildi.

Şüpheliler O.A, E.Ö, S.A, N.T, A.K, O.I. ve H.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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