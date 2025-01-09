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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı
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Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza ve esrar gibi maddeler ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bin 128 adet sentetik ecza, 62 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 56 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda aralarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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