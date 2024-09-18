Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 7 kilo 34 gram kubar esrarla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda B.Ş. (48) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 63 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN