Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri, 7 kilo 34 gram kubar esrar ve 63 kök kenevir bitkisi ile bir kişiyi yakaladı. B.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 7 kilo 34 gram kubar esrarla yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda B.Ş. (48) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 63 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN