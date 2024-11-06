Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 627 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 627 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kuşkaya Mahallesi'nde jandarma ekipleri F.A. (37) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince F.A.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda F.A.'nın ikametinde 627 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN