Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 600 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 600 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar dahilinde bir adrese operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde bulunan bir ikamette gerçekleştirilen aramada, 600 gram metamfetamin ile birlikte 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ikamette bulunan R.A. (32) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN