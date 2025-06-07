Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 600 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 600 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 600 gram metamfetamin ile bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir hassas terazi de ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 600 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar dahilinde bir adrese operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde bulunan bir ikamette gerçekleştirilen aramada, 600 gram metamfetamin ile birlikte 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ikamette bulunan R.A. (32) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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