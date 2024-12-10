Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 600 Gram Kokain ve 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 600 gram kokain ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.A. (40), E.A.(35), A.D. (32), N.A. (30) ve H.P. (25) isimli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 600 gram kokain ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN