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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. İlkadım, Bafra ve Canik ilçelerinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım, Bafra ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 79 adet sentetik ecza, 106 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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