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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 700 gram esrar ile yakalanan E.Ş. adliyeye sevk edildi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik baskın düzenledi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 700 gram esrarla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde E.Ş.'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Narkotik polisi tarafından belirlenen adrese baskın düzenlendi. E.Ş.'nin ikametinde ve aracında yapılan detaylı aramalarda 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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