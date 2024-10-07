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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. E.Ş. adlı şahsın evinde ve aracında 6 kilo 700 gram esrar bulundu.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilo 700 gram esrarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde E.Ş.'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Narkotik polisi tatafından belirlenen adrese baskın düzenlendi. E.Ş.'nin ikametinde ve aracında yapılan aramada 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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