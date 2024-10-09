Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'un 4 ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan E.S., Y.K.B., S.S., E.Ş., U.D. ve Y.D.'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 225 gram kubar esrar, bin 568 adet sentetik ecza, 58 adet ecstasy, 23 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, haklarında 2 yıl 3 ay ile 3 yıl 7 ay 22 gün arası çeşitli hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı. - SAMSUN