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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 309 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 309 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 23 yaşındaki B.G.'nin evinde 6 bin 309 adet sentetik ecza, 5000 TL para ve bir uyuşturucu kullanma aparatı bulunarak ele geçirildi. B.G. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 309 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, B.G. (23) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 6 bin 309 adet sentetik ecza, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5000 TL para ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili B.G. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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