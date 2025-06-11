Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6,75 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6,75 Gram Kokain Ele Geçirildi
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Samsun'da polis, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir evde toplam 6,75 gram kokain buldu. Olayla ilgili 51 yaşındaki Ö.S. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde yapılan aramada kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İlkadım ilçesinde Ö.S. 'nin (51) ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 9 ayrı paket halinde toplam 6,75 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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