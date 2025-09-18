Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Esrar ve 495 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 58 Kilo Esrar ve 495 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57 kilo 955 gram kubar esrar ile birlikte 495 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İki şahıs tutuklandı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57 kilo 955 gram kubar esrar ile birlikte tarlada ekili 495 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu İ.S. (52) ve D.S. (25) isimli şahısların yasadışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde ve fındık bahçelerinde yapılan aramada, 57 kilo 955 kilogram kubar esrar,

495 kök kenevir ve skunk bitkisi, 1 adet, ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet el kantarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.S. ve D.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.