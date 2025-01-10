Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 570 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından bir evin bahçesinde toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.T. (41) isimli kadının evinde ve bahçesinde yaptığı aramada, uyuşturucu maddeleri toprağa gömerek sakladığını tespit etti. Polislerinin bahçeyi kazması sonucu 7 parça satışa hazır toplam 570 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T. adlı kadın gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN