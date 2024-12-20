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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 516 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 516 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde polis, 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yaptığı aramada 516 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 516 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 516 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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