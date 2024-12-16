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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Kapsül Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Kapsül Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, midesi ve bağırsaklarında 51 kapsül metamfetamin bulanan 21 yaşındaki yabancı uyruklu R.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da midesi ve bağırsaklarında 51 kapsül uyuşturucu olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu R.B. (21) gözaltına alındı. R.B.'nin hastanede çekilen röntgen filminde mide ve bağırsaklarında 51 kapsül içinde toplam 309 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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