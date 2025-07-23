Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 507 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 507 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 507 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.M. (40) ve Y.Z. (39) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN