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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Skunk Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.F., gözaltına alındı ve tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.F. (22) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Olayın öğrenilmesinin ardından Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Köpek Timi ekiplerince şahsın aracında yapılan aramada, 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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