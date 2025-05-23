Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı
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Samsun'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 10,51 gram kokain, 107 gram sentetik kannabinoid, 470 gram kubar esrar ve 5 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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