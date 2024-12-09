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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 gram esrar ve 3 gram kokain ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda V.T. (44), M.H. (52), Y.Y. (48), S.D. (37) ve İ.K.'nin (46) bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 66 gram esrar ve 3 gram kokain ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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