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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar, pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 adet ayrı folyoda sarılı 2,76 gram metamfetamin, 6 adet ayrı folyoda sarılı 2,08 gram esrar, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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