Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 adet ayrı folyoda sarılı 2,76 gram metamfetamin, 6 adet ayrı folyoda sarılı 2,08 gram esrar, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN