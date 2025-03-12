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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Yakakent ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada zulalanmış uyuşturucu maddeleri ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen narko alan uygulaması kapsamında durdurulan iki araçta yapılan detaylı aramada, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde, şüpheli görülen iki araç durdurularak arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda zulalanmış halde 52.1 gram skunk, 56 adet sentetik ecza, ve 10.8 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli madde, 3 adet şeffaf kağıt, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet ekstazi hap ve 2 adet yarım içilmiş esrarlı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili F.B. (41), K.K. (43), S.T. (31), F.Ç. (30) ve M.K. (29) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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