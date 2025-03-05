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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 602 adet sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'un 2 ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ve İlkadım ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 602 adet sentetik ecza, 293 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 194 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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