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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Samsun'da polis, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili düzenlenen operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, 1536 adet sentetik ecza, 30 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 10 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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