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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 218 ecstasy hap, 110 sentetik ecza ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 10 yıl 5 ay, diğerinin ise 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda, İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda, 218 adet ecstasy hap, 110 sentetik ecza, 18 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 55 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslardan birinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, "uyuşturucu madde kullanmak", "tutuklu ve hükümlünün kaçması", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "başkalarına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanma" ve "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" gibi suçlardan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir başka şahıs da yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi cezaevine teslim edilirken, 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 218 adet ecstasy uyuşturucu hapla yakalanan U.C.Ş.Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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