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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda binlerce sentetik ecza, metamfetamin, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretiyle elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesinde 5 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 5 bin 800 adet sentetik ecza, 270 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ambalajında kullanılan 6 adet rulo halinde alüminyum folyo, 35,5 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 TL ve 20 euro para, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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