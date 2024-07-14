Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 5 kişi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.