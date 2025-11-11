Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 712 Kapsül Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 712 kapsül uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adreste M.Ö. (23) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 712 kapsül uyuşturucu hap (sentetik ecza) ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN