Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 320 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 22 yaşındaki S.A.'nın evinde 5 bin 320 adet sentetik ecza bulundu. S.A. gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 320 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, S.A.'nın (22) ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 5 bin 320 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa