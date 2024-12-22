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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 320 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 320 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 22 yaşındaki S.A.'nın evinde 5 bin 320 adet sentetik ecza bulundu. S.A. gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 320 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, S.A.'nın (22) ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 5 bin 320 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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