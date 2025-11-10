Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 49 Bin Adet Hap Ele Geçirildi
Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 49 bin 362 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İlkadım ilçesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. A.D. (30) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada koliler içinde 49 bin 362 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa