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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 445 Adet Sentetik Ecza ve 65 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, E.Z. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 445 adet sentetik ecza, 30 gram kubar esrar ve 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, E.Z. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 445 adet sentetik ecza, 30 gram kubar esrar ve 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Güvenlik 3-sayfa samsun Güncel Canik

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