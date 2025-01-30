Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

Samsun'da 3 bin 501 adet sentetik ecza ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda S.B. (26), U.B. (29), J.M.S. (19) ile G.B. (30) adlı kadın yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 501 adet sentetik ecza, 2 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. - SAMSUN