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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 200 Evler Mahallesi'nde yapılan operasyonda 360 gram metamfetamin ele geçirdi ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 200 Evler Mahallesi'nde 4 kişinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan yapılan aramalarda, 360 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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