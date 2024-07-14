Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 200 Evler Mahallesi'nde 4 kişinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan yapılan aramalarda, 360 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN