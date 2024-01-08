Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ilçede yapılan uygulamalarda 4 kişi gözaltına alınırken, toplam bin 961 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri zehirleme gayretinde olduğundan şüphelenilen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Canik ve İlkadım ilçelerinde Z.Y., O.Ö., E.D. ve G.D. isimli şahısların üzerlerinden toplamda bin 961 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN