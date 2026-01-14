Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 kilo 400 gram sentetik kannabinoid ile 74 gram fubinica ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Rasathane Mahallesi'nde 4 şüpheliye ait üst, araç ve ikametlerde arama yapıldı. Aramalarda 7 kilo 400 gram sentetik kannabinoid elde edilebilen 74 gram fubinica (sentetik kannabinoid ham maddesi) ile 10,20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SAMSUN

