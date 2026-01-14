Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Rasathane Mahallesi'nde 4 şüpheliye ait üst, araç ve ikametlerde arama yapıldı. Aramalarda 7 kilo 400 gram sentetik kannabinoid elde edilebilen 74 gram fubinica (sentetik kannabinoid ham maddesi) ile 10,20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SAMSUN